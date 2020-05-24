Алиханов оценил слова советника Трампа о "ноже в сердце Европы"

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал заявление советника президента США Роберта О’Брайена о регионе поверхностным, сообщает РБК.
Алиханов назвал позицию администрации Дональда Трампа поверхностной.
"Когда я читаю про "закрытую военную базу", то это ничего, кроме грустной улыбки о неподготовленности американских советников, не вызывает", – заявил он.
Губернатор региона предположил, что О’Брайен обиделся на введение электронных виз, после которого там, по словам Алиханова, был большой наплыв поляков и немцев, но не американцев.
"Может быть, он так пытается заявить желание американских граждан приехать к нам в гости", – добавил он.
По мнению губернатора Калининградской области, оценка американского дипломата ситуации с туризмом тоже далека от реальности. Алиханов уточнил, что до пандемии коронавируса турпоток в области ежегодно рос на 17–20%.
Советник американского президента по национальной безопасности Роберт О’Брайен назвал Калининградскую область "кинжалом в сердце Европы". Он объяснял, что географическое положение позволило бы Калининграду стать торговым хабом, центром туризма и контактов между Россией и Западной Европой. Однако власти страны превратили его в закрытую военную базу, считает О'Брайен.
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