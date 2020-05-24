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Политика

14:29

Алиханов оценил слова советника Трампа о "ноже в сердце Европы"

политика

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал заявление советника президента США Роберта О’Брайена о регионе поверхностным, сообщает РБК.

Алиханов назвал позицию администрации Дональда Трампа поверхностной.

"Когда я читаю про "закрытую военную базу", то это ничего, кроме грустной улыбки о неподготовленности американских советников, не вызывает", – заявил он.

Губернатор региона предположил, что О’Брайен обиделся на введение электронных виз, после которого там, по словам Алиханова, был большой наплыв поляков и немцев, но не американцев.

"Может быть, он так пытается заявить желание американских граждан приехать к нам в гости", – добавил он.

По мнению губернатора Калининградской области, оценка американского дипломата ситуации с туризмом тоже далека от реальности. Алиханов уточнил, что до пандемии коронавируса турпоток в области ежегодно рос на 17–20%.

Советник американского президента по национальной безопасности Роберт О’Брайен назвал Калининградскую область "кинжалом в сердце Европы". Он объяснял, что географическое положение позволило бы Калининграду стать торговым хабом, центром туризма и контактов между Россией и Западной Европой. Однако власти страны превратили его в закрытую военную базу, считает О'Брайен.

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