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Политика

13:05

Советник Трампа назвал Калининград "кинжалом в сердце Европы"

политика за рубежом

Фото: depositphotos/Svtdep

Советник американского президента по национальной безопасности Роберт О’Брайен назвал Калининградскую область "кинжалом в сердце Европы" в интервью немецкому изданию Bild.

По его словам, географическое положение позволило бы Калининграду стать торговым хабом, центром туризма и контактов между Россией и Западной Европой. Однако российские власти превратили его в закрытую военную базу, считает О'Брайен.

Он отметил, что Россия не позволяла американским самолетам совершать облеты Калининградской области в рамках Договора по открытому небу.

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Договора по открытому небу. По его утверждению, Россия не придерживалась договора.

В МИД РФ оценили решение Штатов как прискорбный шаг. Франция, Германия, Бельгия, Испания, Финляндия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Чехия и Швеция также выразили сожаление.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия должна "вернуться к полному выполнению" договора. В Москве обращали внимание, что нарушений договора со стороны РФ не было.

Замглавы МИД Сергей Рябков назвал заявления об использовании Россией наблюдательных полетов в рамках Договора по открытому небу смехотворными. По его мнению, объяснения американских властей о причинах выхода из соглашения нелогичны.

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