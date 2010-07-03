Около 1,5 тысячи военных США отправят на Ближний Восток

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Соединенные Штаты Америки дополнительно отправят на Ближний Восток около 1,5 тысячи военных. Об этом лидер страны Дональд Трамп заявил перед визитом в Японию, передает РИА Новости.

Со слов политика, такой шаг необходим для защиты находящихся в регионе американских военных. Помимо этого, Трамп подчеркнул, что со времени начала его президентства Иран изменился.

"Не думаю, что Иран хочет сражаться. И конечно, я не думаю, что они хотят воевать с нами. Но они не могут обладать ядерным оружием", – сказал он.

По утверждению помощника главы Пентагона Кэти Уилбаргер, отправляемые на Ближний Восток дополнительные силы не будут размещены в Сирии или Ираке.

Ранее сообщалось, что Пентагон готов отправить 120 тысяч солдат для противодействия Ирану. Как уточнил эксперт, военное ведомство США прорабатывает все варианты военного вмешательства или решения иранской проблемы.