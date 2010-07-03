В Совфеде оценили решение Трампа по расследованию слежки в 2016 году

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал решение Трампа по расследованию слежки в 2016 году, передает RT.
Джабаров привел в пример расследование Мюллера, "которое не имело никакого следа во всей этой кампании" и напомнил о палате представителей, которая по-прежнему пытается инициировать процесс импичмента президента.
"Дональд Трамп сейчас имеет полное право, ввиду отсутствия каких-либо данных по "русскому следу" в его кампании, перейти в наступление", – заявил сенатор.
Он заявил, что во внутреннюю борьбу в США привлекли уже весь мир, обвиняя каждого вокруг в своих бедах. При этом другие страны в это время стоят в стороне и наблюдают за происходящем противостоянием демократов и республиканцев.
"Нам все годы рассказывали о торжестве закона и свободе слова в Штатах. А сейчас получается, что все это блеф", – сказал сенатор.
Ранее Дональд Трамп поручил разведывательному сообществу помогать генеральному прокурору США Уильяму Барру в расследовании слежки, которую вело ФБР во время президентских выборов в 2016 году.
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