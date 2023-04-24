07:57Политика
В ЛНР заявили, что ВСУ потеряли 4 тысячи человек за неделю
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Безвозвратные потери ВСУ за прошедшую неделю в зоне спецоперации превысили 4 тысячи человек. Об этом заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"За истекшую неделю безвозвратные потери украинских боевиков по всей линии боевого соприкосновения составили более 4 000 человек, из них только 10% официально признаны, остальные числятся без вести пропавшими", – приводит его слова ТАСС.
Марочко заявил, что родственникам погибших украинских военных приходится для получения информации обращаться за помощью к омбудсменам ЛНР и ДНР. Он уточнил, что это грозит им уголовным преследованием со стороны Украины.
Ранее глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что украинские военные в Запорожской области стали массово переходить на сторону России. По его словам, "люди больше не хотят воевать за режим Зеленского".
До этого основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что в Часовом Яре и Константиновке в ДНР начались бунты среди украинских военных. Он заявил, что солдаты ВСУ бросают оружие, встают и покидают зону боевых действий.
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