Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Безвозвратные потери ВСУ за прошедшую неделю в зоне спецоперации превысили 4 тысячи человек. Об этом заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"За истекшую неделю безвозвратные потери украинских боевиков по всей линии боевого соприкосновения составили более 4 000 человек, из них только 10% официально признаны, остальные числятся без вести пропавшими", – приводит его слова ТАСС.

Марочко заявил, что родственникам погибших украинских военных приходится для получения информации обращаться за помощью к омбудсменам ЛНР и ДНР. Он уточнил, что это грозит им уголовным преследованием со стороны Украины.

Ранее глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что украинские военные в Запорожской области стали массово переходить на сторону России. По его словам, "люди больше не хотят воевать за режим Зеленского".

До этого основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что в Часовом Яре и Константиновке в ДНР начались бунты среди украинских военных. Он заявил, что солдаты ВСУ бросают оружие, встают и покидают зону боевых действий.