МИД назвал одну из возможных тем саммита Совбеза ООН

Фото: AP Photo/Bebeto Matthews

Объединение усилий в борьбе с киберугрозами может стать одной из тем саммита "ядерной пятерки", заявил спецпредставитель президента, директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрей Крутских.

По его словам, на фоне пандемии коронавируса число киберпреступлений возросло в разы, передает РИА Новости. Это делает вновь актуальным инициативу Москвы о международном сотрудничестве, объяснил Крутских.

Он уточнил, что сейчас показатели уличной преступности и квартирных краж снизились, поскольку все сидят дома. В то же время работники по всему миру перешли на удаленный доступ, из-за чего возросло число преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, отметил директор департамента.

Это касается всех стран, подчеркнул Крутских. Речь идет о киберуязвимости как отдельных граждан, так и бизнеса и госаппарата.

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин считает, что саммит даст возможность не допустить разрушения основ глобальной стратегической стабильности. Организовать встречу лидеров стран постоянных членов Совбеза ООН предложил Владимир Путин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что саммит может состояться уже в ближайшие дни. Мероприятие будет проходить по видеосвязи.