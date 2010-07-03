Американский самолет-разведчик заметили над Черным морем

В акватории Черного моря обнаружили американский самолет радиоэлектронной разведки, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.

По данный портала, в 06:20 Boeing RC-135V вылетел с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит. Спустя пять минут для его дозаправки в воздух поднялся Boeing KC-135R Stratotanker.



Накануне американский самолет P-8A Poseidon несколько раз облетел черноморское побережье Крыма на высоте около шести километров.

15 марта американский бомбардировщик приблизился к сухопутным границам Калининградской области со стороны Польши.