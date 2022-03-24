В МИД РФ заявили, что Россия никогда не выдавливала иностранный бизнес с рынка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Россия никогда не выдавливала иностранный бизнес с рынка. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы иностранный бизнес из нашей экономики никогда не выдавливали, только приветствовали. Терпели все санкции, при этом проводили форумы инвестиционные, приглашали, создавали режимы благоприятствования для иностранных компаний", – цитирует Захарову РИА Новости.

Представитель министерства иностранных дел подчеркнула, что Россия и в будущем не планирует принимать решения, которые ставили бы западный бизнес в условия сегрегации.

"Нет, конечно. Будем исходить из реалий", – заключила она.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил на 10 лет запретить работу зарубежных компаний, которые до 1 мая не возобновят работу на российском рынке. Он отметил, что компании, приостановившие работу в РФ в связи с санкциями Запада, погрузили десятки тысяч граждан в состояние неопределенности относительно их дальнейшей трудовой деятельности и благосостояния.

В свою очередь, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отметил, что введение такого запрета стало бы неэффективной мерой в условиях жестких экономических санкций.

Ситуация в экономике осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.