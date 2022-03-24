В Минобороны КНР отреагировали на заявления об осведомленности о спецоперации на Украине

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Официальный представитель министерства обороны КНР старший полковник У Цянь прокомментировал заявления США об осведомленности Китая о спецоперации на Украине.

"Заявления о том, что Китай якобы заранее был в курсе, выразил молчаливое согласие и потворствовал этому, являются ложью, смысл которой заключался в том, чтобы переложить ответственность и очернить КНР. Китай выражает в этой связи острое недовольство и решительный протест", – приводит слова Цянь ТАСС.

Он также отметил, что американская сторона пытается искусственно создавать кризис, перекладывать за это ответственность и извлекать из этого выгоду. По словам Цянь, в последнее время США распространяют клевету о Китае из-за украинского вопроса.

"Однако какая страна является главным зачинщиком кризиса? Всем известно", – добавил он.

Ранее официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил о готовности принять контрмеры в отношении США за санкции против китайских чиновников. Он также призвал Вашингтон перестать без всяких оснований клеветать на Китай.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

