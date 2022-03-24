США выходят за рамки здравого смысла, обвиняя ВС России в преступлениях – Антонов

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Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что заявления представителей Госдепартамента о совершении ВС РФ преступлений на Украине выходят за рамки здравого смысла. Об этом сообщается в телеграм-канале российской дипмиссии в США.

"Вызывает отторжение попытка Соединенных Штатов присвоить себе право судить, кто есть "военный преступник". Страна, на совести которой сотни тысяч загубленных жизней по всему миру, разрушенные государства, десятки гуманитарных катастроф, создание очагов международного терроризма, по определению не может быть таковой", – сказал Антонов.

Он подчеркнул, что цель подобных заявлений – демонизировать Россию в глазах общественности, разжечь русофобию.

Ранее Антонов прокомментировал слова пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби о якобы совершенных ВС РФ военных преступлениях на Украине, напомнив, что в недавнем прошлом США и их союзники бомбили Югославию, Ирак и Ливию. По его словам, российские военные наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры Украины, в то время как украинские радикалы применяют тактику нацистов времен Второй мировой войны.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков призвал Вашингтон отказаться от эскалации отношений с Москвой и перестать поставлять вооружения Украине. По его словам, отношения РФ и США находятся на грани разрыва, дальнейшие перспективы их развития зависят от того, какую линию выберет Вашингтон.

Международная ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

