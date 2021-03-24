Участок Калужско-Рижской линии метро временно закрыт

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

16:39

Москва советует НАТО заняться своими проблемами – Захарова

политика

Фото: Depositphotos/maxxyustas

НАТО стоит заняться решением своих проблем. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, отвечая на заявление генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга об "агрессивных действиях".

По ее словам, такие проблемы, как вакцинация, кризис и права человека, в странах альянса требуют безотлагательного вмешательства.

"Как решите, сразу приступим к изучению вашего опыта. Но только удачного", – цитирует Захарову ТАСС.

Ранее она выступила с заявлением в связи с объявлением российских дипломатов в Софии персонами нон грата, призвав власти Болгарии прекратить "охоту на ведьм". Официальный представитель МИД также отметила, что в связи с действиями Софии Россия оставляет за собой право принять зеркальные ответные меры.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать