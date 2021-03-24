Москва советует НАТО заняться своими проблемами – Захарова

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НАТО стоит заняться решением своих проблем. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, отвечая на заявление генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга об "агрессивных действиях".

По ее словам, такие проблемы, как вакцинация, кризис и права человека, в странах альянса требуют безотлагательного вмешательства.

"Как решите, сразу приступим к изучению вашего опыта. Но только удачного", – цитирует Захарову ТАСС.

Ранее она выступила с заявлением в связи с объявлением российских дипломатов в Софии персонами нон грата, призвав власти Болгарии прекратить "охоту на ведьм". Официальный представитель МИД также отметила, что в связи с действиями Софии Россия оставляет за собой право принять зеркальные ответные меры.