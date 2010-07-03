Мэй организовала экстренное совещание из-за кризиса в правительстве − СМИ

Британский премьер Тереза Мэй проводит экстренное совещание в своей загородной резиденции Чекерс из-за кризиса в правительстве на фоне Brexit. Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Как пояснил собеседник агентства, речь идет о закрытой встрече, на которую пригласили только некоторых министров и представителей консервативной партии.
Как пишут британские СМИ, на совещании присутствуют министр по делам Brexit Стивен Баркли, министр по делам окружающей среды Майкл Гоув и глава аппарата премьера Дэвид Лидингтон, которого считают возможным преемником Мэй.
Ранее СМИ сообщали, что Тереза Мэй лишилась поддержки почти всего кабмина из-за кризиса с выходом Великобритании из ЕС. В частности, The Sunday Times написала о планах министров сместить Мэй и назначить временного главу правительства. По данным газеты, более десяти министров готовы добиваться отставки премьера на заседании правительства 25 марта.
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