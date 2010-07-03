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21:34

Мэй организовала экстренное совещание из-за кризиса в правительстве − СМИ

политика за рубежом

21:34

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Фото: ТАСС/ STEPHANIE LECOCQ/EPA

Британский премьер Тереза Мэй проводит экстренное совещание в своей загородной резиденции Чекерс из-за кризиса в правительстве на фоне Brexit. Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Как пояснил собеседник агентства, речь идет о закрытой встрече, на которую пригласили только некоторых министров и представителей консервативной партии.

Как пишут британские СМИ, на совещании присутствуют министр по делам Brexit Стивен Баркли, министр по делам окружающей среды Майкл Гоув и глава аппарата премьера Дэвид Лидингтон, которого считают возможным преемником Мэй.

Ранее СМИ сообщали, что Тереза Мэй лишилась поддержки почти всего кабмина из-за кризиса с выходом Великобритании из ЕС. В частности, The Sunday Times написала о планах министров сместить Мэй и назначить временного главу правительства. По данным газеты, более десяти министров готовы добиваться отставки премьера на заседании правительства 25 марта.

21 марта Евросоюз согласился дать Британии отсрочку по Brexit. Однако, как считают в Совфеде, это решение ничего не изменит.

политика за рубежом

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