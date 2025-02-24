ТАСС: в Киеве произошли взрывы

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Несколько серий взрывов прогремели в Киеве. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.

В украинской столице работают сирены воздушной тревоги. Кроме того, предупреждение об угрозе с воздуха действует в Днепропетровской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях Украины.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 20 февраля российские военные нанесли групповой удар с применением высокоточного оружия по объектам энергетической инфраструктуры, включая газоэнергетические, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Все назначенные цели были поражены при помощи оружия воздушного, морского и наземного базирования.