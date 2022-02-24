США перебросят около 800 военнослужащих из Италии в страны Балтии – Пентагон

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Президент США Джо Байден дал Пентагону указание перебросить около 800 военнослужащих из Италии в страны Балтии. Кроме того, 12 вертолетов AH-64 поставят из Греции в Польшу. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, пишет ТАСС.
Как пояснил Кирби, президент США во вторник поручил военному ведомству передислоцировать часть американских сил в Европе.
"В их число входит оперативная группа пехотного батальона численностью около 800 человек, которая будет переброшена из Италии в Балтийский регион", – сказал представитель Пентагона.
По его словам, группа из 12 вертолетов AH-64 будет перемещена из Греции в Польшу. При этом из Германии на восточный флаг НАТО перенаправят восемь самолетов F-35 и дивизион штурмовой авиации в составе 20 вертолетов AH-64.
Кирби добавил, что США предоставляют Украине помощь в вопросах, связанных с обеспечением кибербезопасности.
Ранее главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили у Владимира Путина помощи в отражении агрессии со стороны вооруженных сил Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в письменных обращениях на имя Путина главы республик выразили признательность за признание их независимыми.
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