Два американских законодателя прибыли на Тайвань

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Члены палаты представителей конгресса США демократ Ами Бера и республиканец Марио Диас-Баларт прибыли на Тайвань. Об этом со ссылкой на заявление их представителей сообщает ТАСС.

Согласно документу, законодатели собираются провести встречи с должностными лицами и представителями бизнеса.

"Цель этой поездки – подтвердить поддержку США Тайваня после успешных демократических выборов, выразить солидарность общей приверженности демократическим ценностям и рассмотреть возможности дальнейшего укрепления прочных связей между США и Тайванем в сфере экономики и обороны", – указано в заявлении.

В посольстве КНР ранее заявляли, что Китай выступает категорически против посещения делегацией конгресса США Тайваня, а также любых официальных контактов американских властей с островом.

В прошлый раз ситуация вокруг Тайваня обострились после того, как 2 августа 2022 года на остров с официальным визитом прибыла американская делегация во главе со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Отмечалось, что Китай считает остров своей территорией, поэтому расценил данный визит как политическую провокацию.