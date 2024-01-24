03:29Политика
Два американских законодателя прибыли на Тайвань
Фото: 123RF/iamtui7
Члены палаты представителей конгресса США демократ Ами Бера и республиканец Марио Диас-Баларт прибыли на Тайвань. Об этом со ссылкой на заявление их представителей сообщает ТАСС.
Согласно документу, законодатели собираются провести встречи с должностными лицами и представителями бизнеса.
"Цель этой поездки – подтвердить поддержку США Тайваня после успешных демократических выборов, выразить солидарность общей приверженности демократическим ценностям и рассмотреть возможности дальнейшего укрепления прочных связей между США и Тайванем в сфере экономики и обороны", – указано в заявлении.
В посольстве КНР ранее заявляли, что Китай выступает категорически против посещения делегацией конгресса США Тайваня, а также любых официальных контактов американских властей с островом.
В прошлый раз ситуация вокруг Тайваня обострились после того, как 2 августа 2022 года на остров с официальным визитом прибыла американская делегация во главе со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Отмечалось, что Китай считает остров своей территорией, поэтому расценил данный визит как политическую провокацию.
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