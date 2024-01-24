ФРГ впервые передаст Украине военные вертолеты – СМИ

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ФРГ впервые передаст в качестве военной помощи Украине военные вертолеты Sea King Mk41. Об этом со ссылкой на Минобороны Германии сообщает издание Tagesschau.de.

Согласно данным издания, Киев получит шесть данных вертолетов. Кроме того, в пакет помощи войдут комплектующие и запасные части для этих машин.

Ранее в СМИ писали, что канцлер ФРГ Олаф Шольц из-за страха остаться один на один в "противостоянии" с Владимиром Путиным призвал Евросоюз нарастить помощь украинской стороне.

В статье отмечали, что канцлер все чаще разочаровывается по поводу уровня военной помощи, которую предоставляет ЕС для Украины. Наиболее крупный вызов безопасности Европы со времен холодной войны – перспектива финансирования Киева без поддержки США, писали в прессе.

17 января стало известно, что Бундестаг большинством голосов отклонил резолюцию об отправке на Украину дальнобойных крылатых ракет Taurus, которая была подготовлена Христианско-демократическим и Христианско-социальным союзами ФРГ.

Против поставок ракет проголосовали 485 депутатов, за резолюцию высказались 178 парламентариев, еще трое воздержались.

Граждане Германии освистали Шольца за поставки вооружения Киеву