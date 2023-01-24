В США не подтвердили заявления ВСУ о возможности передачи Украине военных самолетов

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Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в ходе брифинга не подтвердил слова представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната о том, что почти определен тип самолетов, которые Запад может передать Украине.

"Я не в курсе того, чтобы какие-либо украинские пилоты в настоящий момент проходили обучение в США <...>. Как мы всегда говорили, мы намерены продолжать активное обсуждение с украинцами их потребностей с точки зрения обороны, в том числе в ближайшей, среднесрочной и долгосрочной перспективах", – цитирует Райдера ТАСС.

Пресс-секретарь Пентагона рекомендовал спросить украинского представителя по этому вопросу, подчеркнув, что не будет говорить за него.

Ранее сообщалось, что немецкие власти приняли решение передать Украине роту танков Leopard модели 2A6, которые находятся на вооружении бундесвера. Помимо этого, Берлин хочет разрешить Варшаве предоставить Киеву танки Leopard 2 уже на этой неделе.

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