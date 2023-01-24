Германия в скором времени примет решение по танкам Leopard – Столтенберг

Фото: ТАСС/EPA/GIAN EHRENZELLER

Германия в скором времени примет решение по танкам Leopard. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга во время совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Борисом Писториусом в Берлине.

Кроме того, по словам Столтенберга, Германия порекомендовала странам, которые имеют эти танки и хотят передать их Украине, начать тренировки экипажей для них и подготавливать их для передачи. Также они должны заранее определиться, сколько именно машин они могут передать, так как этот процесс займет определенное время.

Ранее глава Минобороны ФРГ заявил, что в Рамштайне не было принято решения по Leopard для ВСУ. Тогда Борис Писториус сообщил, что мнения союзников расходятся: одни выступают за, другие – против.

Военный эксперт Алексей Леонков заверил, что эффективным оружием против немецких танков Leopard являются старые советские противотанковые ракетные комплексы под названием "Малютка", пользу которых уже доказали курды в Сирии.

Эксперт оценил действия ЕС по вопросу поставки танков Украине

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!