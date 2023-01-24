ВС РФ пресекли попытку форсирования Днепра украинскими военными в Херсонской области

Фото: телеграм-канал ''Минобороны России''

Вооруженные силы РФ пресекли попытку форсирования Днепра украинскими военными в районе Корсунки в Херсонской области, уничтожив около 100 солдат противника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

"С утра в районе Корсунки, Днепрян (украинскими военными. – Прим. ред.) была (предпринята. – Прим. ред.) попытка форсирования. Попытка сорвалась. На противоположном берегу было обнаружено скопление БМП и живой силы", – сказал представитель служб.

По его словам, в результате огневого поражения скопления сил противника ВСУ потеряли три катера, шесть БМП и до 100 солдат.

Ранее в Минобороны заявили, что ВС РФ поразили 63 артиллерийских подразделения ВСУ за сутки. Кроме того, сообщалось о сбитии трех украинских беспилотников, а также перехвате 14 реактивных снарядов HIMARS в населенных пунктах ДНР и ЛНР.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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