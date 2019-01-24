В Госдуме оценили увеличение потока российских товаров на Украину

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал увеличение Украиной импорта российских товаров на 17,1 процента в 2018 году. Он заявил, что это говорит о неразрывной связи украинской экономики с Россией.
"Это явный показатель того, что экономика Украины не может быть оторвана от России. Крупный и средний бизнес в любом случае работает с российскими компаниями. Правительство Украины, заявляя на международных площадках о том, что они наконец-то отрываются от России, забывает, что ничего лучше наших товаров в их страну не завозится", – заявил он в комментарии RT.
Он отметил, что действующая украинская власть забывает, что если бы не сотрудничество украинского бизнеса с Россией, то в стране начались бы нищета и голод. Однако связи Украины с Россией, которые в последние годы были порушены и разорваны, все еще теплятся и продолжают работать, сказал Володацкий.
"Президент России неоднократно говорил, что братский украинский народ никогда не будет с нашей стороны подвергаться каким-то репрессивным действиям", – добавил он.
Ранее депутат Верховной рады Украины и лидер партии "Народный контроль" Дмитрий Добродомов заключил, что страна стала одной из самых бедных в Европе из-за провала политики украинских властей.
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