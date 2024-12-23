В СВР России заявили, что Санду готовит план военной операции в Приднестровье

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Президент Молдавии Майя Санду готовит план военной операции в Приднестровье, сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

По информации пресс-бюро, в ЕС обеспокоены сведениями, что на недавнем совещании с молдавским правительством по энергетической безопасности Санду "вышла из себя", выслушав доклад о возможных проблемах из-за истечения 31 декабря договора на транзит российского газа через Украину.

Завершилось совещание словами молдавского президента о необходимости разработки плана военной операции по установлению контроля над Приднестровьем и ликвидации российского миротворческого присутствия в регионе, добавили в ведомстве.

Кроме того, уточнили в СВР, во время совещания Санду отказалась обсуждать с Киевом транзит газа, возложила ответственность на Москву и пообещала, что Кишинев "отыграется на пророссийском Приднестровье", если РФ не найдет способ обеспечить поставки. В том числе было приказано возбудить уголовные дела в отношении руководства ПМР под предлогом "сепаратизма" и подвергать жителей досмотрам на границе региона, отметили в ведомстве.

Между тем Санду потребовала подготовить силовой захват Молдавской ГРЭС, находящейся в Приднестровье и практически полностью обеспечивающей электроэнергией правобережную часть Молдавии, заявили в СВР.

В пресс-бюро указали, что ЕС был бы не против появления новой кризисной точки в зоне интересов РФ, однако пока не готов к такому развитию событий. При этом нет гарантии того, что Санду не попытается развязать вооруженный конфликт в регионе, предупредили в ведомстве.

Ранее Молдавия ввела чрезвычайное положение на 60 дней в связи с угрозой гуманитарного кризиса из-за возможного прекращения транзита российского газа по территории Украины. Правительственная комиссия по ЧС в указанный период будет уполномочена издавать распоряжения, обязательные к исполнению правительственными учреждениями и экономическими агентами.