В МИД РФ подтвердили утверждение Гатилова постпредом при ООН в Женеве

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Замглавы МИД РФ Александр Панкин сообщил об одобрении комитетом Госдумы кандидатуры замглавы МИД РФ Геннадия Гатилова на пост постпреда РФ при ООН в Женеве.

На вопрос о том, состоялось ли утверждение Гатилова на должность постпреда при отделении ООН в Женеве, он ответил: "Да", передает "Интерфакс".

После утверждения Геннадия Гатилова в комитете по международным делам Госдумы, его кандидатуру также должен одобрить профильный комитет в Совете Федерации. Президент РФ Владимир Путин подпишет указ о назначении постпреда страны при ООН в Женеве после согласования кандидатуры обеими палатами парламента.

С декабря 2011 года должность постпреда России в Женеве занимает Алексей Бородавкин.