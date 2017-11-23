Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Президент РФ Владимир Путин утвердил новый состав президиума Госсовета.

В документе говорится, что в новый состав вошли глава Северной Осетии Вячеслав Битаров и глава Марий-Эл Александр Евстифеев, сообщает "Газета.ру". Также в него вошли губернатор Ростовской области Василий Голубев, глава Новгородской области Андрей Никитин, губернатор Белгородской области Евгений Савченко и глава Забайкальского края Наталья Жданова.

Кроме того, в состав совета были включены глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин и глава Еврейской автономной области Александр Левинталь.