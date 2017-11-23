Собчак рассказала о прокурорской проверке из-за ее слов о Крыме

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Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что из-за своих слов о Крыме она сильно навредила своему рейтингу. Она также призналась, что по этой же причине ее проверяет прокуратура.

Как сообщает РИА Новости, светская львица в своем интервью на одной из радиостанций, поделилась своими переживаниями, как кандидат на пост президента России.

"Я ориентируюсь не на свой электоральный рейтинг, я ориентируюсь на то, чтобы меня слышали миллионы людей по всей стране. Я только начинаю кампанию, и я как раз против тех политиков, которые начинают свой день с того, что они изучают, насколько же у меня поднялся (рейтинг – ред.) от такого высказывания или упал. Я, например, понимаю, что мой электоральный рейтинг точно очень сильно упал после моего заявления по Крыму, но я пришла говорить правду и говорить о том, что мне кажется важным", – цитирует агентство слова Ксении Собчак.

Кроме этого, как передает газета "Ведомости", во время эфира телеведущая рассказала, что из-за ее высказывания о Крыме Генеральная прокуратура начала проверку. Официальное письмо об этом Ксения Собчак уже получила.

Ранее сообщалось, что во время своей первой пресс-конференции после объявления о намерении участвовать в президентской избирательной кампании 2018 года, телеведущая заявила, что считает Крым с точки зрения международного права – украинской территорией. Ее слова подверглись жесткой критике со стороны многих политиков.