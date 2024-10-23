Командир "Ахмата" Алаудинов назвал ноябрь решающим месяцем для СВО на Украине

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Ноябрь станет решающим месяцем для СВО на Украине. Такое заявление сделал командир спецназа "Ахмат", генерал-майор Апти Алаудинов, сообщает "Радио 1".

"Ноябрь будет одним из самых результативных месяцев этого года. Мы увидим результат очень серьезный. Этот месяц поставит основную печать в завершении СВО", – рассказал офицер.

По словам Алаудинова, ВСУ на всех направлениях, где двигаются российские военнослужащие, терпят поражение, "противник трещит по швам". Армия России будет делать максимум, чтобы спецоперация завершилась на обозначенных изначально условиях, добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что взаимный отказ от ударов по объектам энергетической инфрастуктуры станет первым шагом к завершению горячей фазы конфликта с Россией. При этом он опроверг любые разговоры о мирном урегулировании в обмен на территориальные уступки.

В свою очередь, российский дипломат Алексей Полищук сказал, что вероятность окончания украинского конфликта в 2025 году зависит от степени реализации целей и задач СВО. Он подчеркнул, что в "плане победы" Зеленского нет ни плана, ни победы, а в его "формуле мира" – ни мира, ни формулы.