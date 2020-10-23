Лидер непризнанной НКР обратился к Владимиру Путину

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Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян попросил Владимира Путина оказать всевозможную поддержку для прекращения конфликта в Нагорном Карабахе.

На своей странице в Facebook он написал, что Владимир Путин имеет огромный авторитет не только в мире, но и в Карабахе. Арутюнян попросил президента РФ помочь в разрешении конфликта и возобновлении политических процессов.

Он подчеркнул, что на всех этапах урегулирования конфликта Россия неукоснительно соблюдает положения международного права. Он также отметил, что Россия сыграла решающую роль в восстановлении мира и стабильности во время конфликта в 2016 году.

"Республика Арцах высоко ценит посреднические усилия России, ее активную роль и решающий вклад на всех этапах урегулирования конфликта и достижения Трехстороннего соглашения о прекращении огня 1994 года", – заявил Арутюнян.

Особое внимание Арутюнян уделил выступлению Путина на заседании клуба "Валдай", во время которого президент указал на то, что азербайджано-карабахский конфликт начался с этнического противоборства.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступают с обеих сторон.

Позже Армения заявила о готовности начать переговоры по прекращению огня в Карабахе при посредничестве стран Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.

В ходе вооруженного конфликта, который длился с 1992 по 1994 год, Азербайджан утратил контроль над Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Армения защищает интересы непризнанной республики.



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