Эксперты прогнозируют улучшение отношений между Японией и РФ

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Японские эксперты считают, что Токио сохранит курс на развитие отношений с Россией. Такой вывод они сделали на основании результатов выборов в ключевую нижнюю палату японского парламента.

Так, специалист по России, профессор Нобуо Симотомаи из университета Хосэй в Токио уверен, что нынешние выборы были скорее испытанием доверия к Синдзо Абэ, как к премьер-министру. Поэтому его политика по улучшению отношений с РФ не изменится.

Более того, эксперт считает, что по мере появления "скорее не проамериканских, а центристских оппозиционных сил", упор в некоторой степени будет сдвигаться к улучшению отношений с Россией, в том числе в энергетике".

"И то, что их внутриполитические позиции сильны на Хоккайдо и регионе Тохоку (Северо-Восток острова Хонсю), возможно, вырастет тенденция улучшения экономических связей с российским Дальним Востоком", — приводит РИА Новости слова Симотомаи.

С ним согласен еще один эксперт-русист из токийского университета Софии Тосихико Уэно. По его мнению, в связи с тем, что выборы не особо повлияли на число мест правящей партии в палате, становится понятно, что Синдзо Абэ останется на своем посту и политическая обстановка не окажет сильного влияния на отношения России и Японии. Скорее всего они останутся такими же, как и были.

Однако, если брать во внимание ядерную и ракетную проблемы Северной Кореи, то эксперт уверен – сильные надежды будут возлагаться на Россию. Здесь он имеет в виду сотрудничество в вопросе санкций против Северной Кореи, в прекращении разработок баллистических ракет и ядерного оружия Пхеньяном.

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