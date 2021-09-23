Борис Джонсон выразил желание взять новое имя в честь бога северного ветра

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался, что думал взять имя в честь древнегреческого бога бурного северного ветра и в знак поддержки возобновляемых источников энергии, сообщает The Guardian.

Он упомянул об этом в ходе выступления на Генассамблее ООН. Джонсон сообщил, что Великобритания и Нидерланды смогли создать в Северном море огромные леса ветрогенераторов и теперь с помощью ветра они производят достаточное количество электроэнергии. Именно поэтому он даже думал поменять имя и стать Бореем Джонсоном.

Ранее сообщалось, что американский исполнитель Канье Уэст также заявил о желании сменить имя. Как отмечалось, в августе он подал документы, необходимые для изменения своего имени. Известно, что Уэст направил документы в Верховный суд Лос-Анджелеса. Исполнитель планирует изменить имя на свой сценический псевдоним Йе.