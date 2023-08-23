Кабмин намерен в 2023 году разработать допмеры по повышению качества жизни в РФ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Российское правительство дополнило список инициатив для их разработки в 2023 году. В перечень попало 18 законопроектов, в том числе по повышению качества жизни россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Кроме повышение качества жизни, список пополнили проекты по дальнейшему экономическому росту и научно-технологическому развитию РФ, росту качества госуправления, созданию условий для сбалансированного регионального развития.

Среди инициатив числятся изменения, которые направлены на расширение возможностей МФЦ, повышение эффективности научно-исследовательских экспедиций в Северном Ледовитом океане и его морях. Помимо этого, среди законопроектов есть совершенствование механизмов передачи налоговых льгот резидентам преференциальных режимов Дальнего Востока и Арктики.

Ранее стало известно, что прогнозируемая продолжительность жизни в стране превысила показатели допандемийного периода и составила 73,4 года. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, смертность среди младенцев в РФ оценивается в 4,1 промилле.

Продолжительность жизни в России выросла более чем на 2,5 года – Росстат