В Белом доме заявили, что знали про мощь обороны РФ до начала контрнаступления Украины

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США были в курсе того, насколько мощную оборону выстроили российские силы перед украинским контрнаступлением. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Украинцы были в курсе, мы были в курсе мощности российской обороны, но в конце концов существует большое различие между планированием и реальностью, когда речь идет о любом конфликте", – приводит его слова РИА Новости.

Он также заявил, что Белый дом не считает ситуацию в украинском конфликте тупиковой. По словам Салливана, Вашингтон продолжит предоставление Киеву военной помощи.

Ранее газета New York Times сообщила, что западные военные советники порекомендовали Украине сконцентрироваться на южном участке фронта для продвижения к Мелитополю. По данным газеты, украинское командование несколько месяцев не слушало этот совет и концентрировало половину огневой мощи на востоке, в том числе около Артемовска.

Forbes до этого писал, что Киев отправил в бой последнее крупное подразделение из резерва ВСУ – 82-ю десантно-штурмовую бригаду. В издании полагают, что из-за этого ВСУ окажутся в уязвимом положении на фоне начала российского наступления.

Киев бросил резервные подразделения из-за сложной ситуации в зоне СВО