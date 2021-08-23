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Москва 24

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Политика

10:27

В Совфеде высказались о блокировке сайтов российских компаний и СМИ на Украине

политика

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал указ президента Украины Владимира Зеленского, по которому решение СНБО о блокировке доступа к веб-ресурсам "Ростелекома" и нескольких российских медиа вступает в силу, сообщает RT.

Он назвал Зеленского на редкость недемократичным президентом.

"То есть президент, который на словах говорит о демократии, о свободе слова, но на деле всячески борется со свободой слова, с демократией", – сказал Цеков.

По мнению сенатора, это делается для того, чтобы жители Украины не смогли узнать правду о происходящем в Крыму и в России в целом. Он также полагает, что Зеленский боится правды, так как намерен второй раз баллотироваться в президенты.

"Он понимает, что если будет говорить правду, то шансов у него практически никаких не будет. Поэтому блокирует сейчас и запрещает все что можно", – отметил Цеков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против ряда российских юридических лиц. В их числе оказались провайдер цифровых услуг "Ростелеком", а также газета "Московский комсомолец". В список также попала Ассоциация благотворительной помощи "Взаимопомощь", Фонд изучения исторической перспективы, "Народные новости" и "Информационное агентство "Онли ньюс".

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