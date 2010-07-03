Политолог рассказал, что связывает Грузию и Белоруссию

18:43
18:43
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Фото: ТАСС/Shakh Aivazov/AP Photo
Белорусский политолог Алексей Дзермант прокомментировал заявление Александра Лукашенко о том, что Минск продолжит настойчиво развивать свои отношения с Тбилиси "во благо белорусского и грузинского народов". По словам эксперта, взаимодействие двух государств особенно успешно продвигается по экономической линии, передает ИА "НСН".
"Основной интерес Минска, конечно, экономический, потому что продукция белорусского машиностроения пользуется в Грузии спросом. Грузинская сельскохозяйственная продукция поставляется в Минск. То есть, основания для экономических отношений есть", – отметил Дзермант.
Он добавил, что политические отношение можно оценить как менее продуктивные, но шаги в этом направлении предпринимаются. Как подчеркнул политолог, Тбилиси ценит позицию Минска по Абхазии и Южной Осетии, так как "Минск всегда придерживается принципа территориальной целостности". Резюмируя, эксперт сделал вывод, что отношения Грузии и Белоруссии подразумевают развитие, а пока остаются "более-менее ровными".
Ранее глава министерства антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Владимир Котлович назвал сроки отмены роуминга между его страной и Россией. По словам министра, это должно произойти до конца года. В настоящее время продолжается работа над "дорожной картой", в ней осталось утвердить два пункта. Подписать ее планируют уже в сентябре.
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