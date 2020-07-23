В Кремле не знали о планах Фургала уйти в отставку

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не располагали информацией о планах губернатора Хабаровского края Сергея Фургала уйти с поста. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на представителя главы государства.

"Нет, об этих планах не было известно", – ответил Песков на вопрос, знали ли в АП о данной ситуации с увольнением.

Про запланированный уход Фургала с поста еще до задержания сообщил глава ЛДПР Владимир Жириновский. "Губернатор уже собирался во вторник приезжать в Москву, писать заявление по собственному желанию", – говорил политик.

Президент России Владимир Путин назначил Михаила Дегтярева временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. Это произошло после отстранения от должности главы региона Сергея Фургала. Он подозревается в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации убийств бизнесменов. Речь шла о преступлениях, совершенных в 2000-х годах.

Фургал с предъявленными обвинениями не согласен. Его задержали 9 июля и доставили в столицу, где суд арестовал на два месяца. Уточняется, что СК изучит все обстоятельства первоначального расследования дела экс-губернатора Хабаровского края.