Эксперты G20 назвали важнейшие риски для мировой экономики

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Эксперты G20 считают, что главными рисками для мировой экономики, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, являются увеличивающаяся финансовая уязвимость, возрастание напряженности в торговле и геополитике, а также небольшой и неравный структурный рост.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на коммюнике по итогам заседания глав Минфинов и глав центральных банков G20. Заседание проходило в Буэнос-Айресе.

Развивающиеся страны, несмотря на рост мировой экономики, борются с волатильностью рынков и оттоком капиталов. Такой вывод сделали главы Минфинов и главы центробанков G20.

Глобальный экономический рост, в то же время, остается устойчивым. Уровни безработицы, как отмечается в документе, на сегодняшний день самые низкие за десять лет.

Ранее министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил о фактическом начале торговой войны между странами Европы и США. По его словам, все в финансовой "двадцатке" понимают, что торговая война – реальность. Он выразил мнение, что имеется риск для мирового роста.