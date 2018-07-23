Симоньян сообщила, что Эквадор собирается выдать Ассанжа Великобритании

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Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян заявила, что власти Эквадора в ближайшее время планируют выдать основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа британским властям. Об этом она сообщила в Twitter со ссылкой на собственные источники.

Симоньян добавила, что хочет, как никогда, чтобы эта информация оказалась ложной. По ее словам, на следующей неделе президент Эквадора Ленин Морено планирует отправиться в Великобританию.

Ранее министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия заявил, что убежище Ассанжа не может быть вечным.

Джулиан Ассанж живет в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года, опасаясь экстрадиции в США. Этой зимой его признали натурализованным гражданином Эквадора.