Все преграды по выполнению зерновой сделки должны быть устранены – замгенсека ООН

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ООН полностью привержена поддержке экспорта российского продовольствия и удобрений и призывает, чтобы все преграды по выполнению зерновой сделки были устранены. Об этом сообщила заместитель генерального секретаря всемирной организации Розмари Дикарло, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

Она отметила, что ООН разочарована замедлением реализации черноморской зерновой инициативы. По ее словам, экспорт продовольствия через морские гуманитарные коридоры снизился.

"ООН полностью привержена поддержке реализации меморандума о понимании по экспорту российского продовольствия и удобрений", – приводит слова Дикарло ТАСС.

Ранее в Москве не увидели предпосылок для продления зерновой сделки. В Кремле уточнили, что соответствующие договоренности до сих пор не были выполнены.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин подчеркнул, что 18 июля может стать днем завершения зерновой сделки. Дипломат объяснил, что договоренности в рамках сделки не выполняются.

Эксперты заявили, что не видят предпосылок для продления зерновой сделки