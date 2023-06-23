Сотрудники посольства РФ в Австралии прибыли на новый участок земли для его охраны

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Посольство РФ в Австралии подтвердило информацию, что сотрудники дипмиссии находятся на территории нового участка земли для охраны готового строения и стройматериалов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сотрудники посольства действительно находятся на территории участка для обеспечения сохранности уже построенного там здания консульского отдела, а также стройматериалов", – заявили в посольстве.

Представители дипмиссии добавили, что сообщения о попытках полиции выдворить послов не соответствуют действительности.

До этого в СМИ также появлялась информация о том, что один из российских дипломатов отказывается покидать государственную землю, где должно появиться будущее российское посольство, в связи с чем и произошло столкновение с австралийской полицией.

Ранее сотрудники посольства РФ в Австралии обратились в Верховный суд страны, чтобы сохранить договор на аренду нового участка земли в Канберре.

15 июня Австралия аннулировала договор аренды участка российского диппредставительства в Канберре под предлогом угрозы национальной безопасности.

Москва назвала такие действия недружественными. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в вопросах взаимности РФ будет вести себя аналогичным образом.



Новости мира: Австралия решила аннулировать договор аренды участка для посольства РФ