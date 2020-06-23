В Кремле рассказали, почему у Владимира Путина во время обращения отставали часы

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский
Отставание часов Владимира Путина во время обращения к гражданам страны объясняется тем, что выступление шло в записи. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК.
"Нужно понимать, что обращение не было в прямом эфире", – заявил Песков.
Во вторник, 23 июня, президент РФ выступил с обращением к россиянам. Так, Владимир Путин предложил расширить льготную ипотечную программу. В Москве и Санкт-Петербурге предлагается расширить льготную ипотеку на жилье стоимостью до 12 миллионов.
Еще глава государства предложил бессрочно снизить ставку налога на прибыль для IT-компаний до 3%. "Кроме того, будет правильно существенно на порядок уменьшить ставку налога на прибыль для IT-компаний, также, разумеется, бессрочно, с нынешних 20 до 3%", – сказал Путин.
Ко всему прочему, глава российского государства предлагает распространить налоговый режим для самозанятых по всей стране. В результате получить такие льготы станет возможным во всех регионах страны. При этом получать статус самозанятых можно будет не в 18, а в 16 лет.
Во время обращения Владимир Путин назвал главной задачей властей сбережение людей. По его мнению, сложный период позволил россиянам многое переосмыслить.
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