Володин: задача Госдумы – законодательно обеспечить меры, озвученные президентом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что перед нижней палатой парламента поставлена задача законодательно обеспечить меры, обозначенные Владимиром Путиным 23 июня. Во вторник президент РФ выступил с обращением к россиянам, передает Агентство "Москва".

"Задача Государственной думы – подготовить законодательные решения по реализации мер поддержки граждан и экономики, озвученных президентом, и принять их как можно быстрее", – заявил Володин.

По словам парламентария, предложения российского главы по поддержке граждан РФ и экономики демонстрируют, что Владимир Путин рассматривает их как стратегические решения.

В качестве примера Володин привел меры, касающиеся изменения шкалы налогообложения, а также поддержки IT-отрасли.

"Введение ставки НДФЛ в размере 15% позволит дополнительно направить на помощь детям, страдающим орфанными заболеваниями, порядка 60 миллиардов рублей", – обратил внимание председатель Госдумы.

Так, Володин подчеркнул, что многие страны в настоящий момент столкнулись с проблемами в экономике. "Однако в России все то, что было создано, те резервы, которые были накоплены, позволяют решать вопросы оказания помощи нашим гражданам", – заключает он.

Ранее Путин предложил расширить льготную ипотечную программу. В Москве и Санкт-Петербурге предлагается расширить льготную ипотеку на жилье стоимостью до 12 миллионов.

Кроме того, Путин предложил расширить на всю страну налоговый режим для самозанятых. Получить льготы можно будет во всех регионах страны.