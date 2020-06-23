Индия планирует ускорить поставки С-400 из России

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Индия намерена добиться поставок зенитных ракетных систем С-400 в ускоренном порядке. Решение связано с ростом напряженности на индийско-китайской границе, передает Bloomberg.

Проводить переговоры по данному вопросу планирует министр обороны Индии Раджнатх Сингх. Он, как отмечается, встретится с российским коллегой Сергеем Шойгу. В частности, стороны могут затронуть инциденты в Ладакхе и возможности по укреплению обороноспособности Индии.

В 2018 году между Москвой и Нью-Дели был заключен договор о поставках С-400. Сумма по данному соглашению составила 5 миллиардов долларов. Уточняется, что по договоренностям их должны доставить в Индию в декабре следующего года.

У индийской стороны также есть интерес к покупке 33 новых истребителей МиГ-29 и СУ-30МКИ, говорится в статье агентства.

Инцидент между китайскими и индийскими военными возник 15 июня в районе долины Галван в Ладакхе. Как говорили китайские военные, около реки Галван на границе индийские военные нарушили обязательства. Они якобы незаконно пересекли линию фактического контроля. При этом утверждали, что был осуществлен провокационный удар, который привел к ожесточенному противостоянию. Погибли несколько человек. Так, МИД Китая выразил протест из-за этого конфликта.