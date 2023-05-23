Новый замглавы МИД РФ Бутин займется вопросами кадров и генсекретариата – СМИ

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Новый замглавы МИД РФ Сергей Бутин будет курировать вопросы генерального секретариата ведомства и кадровой работы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в министерстве.

О назначении Бутина стало известно 22 мая. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

19 мая Путин освободил Олега Сыромолотова с должности замглавы МИД РФ по вопросам противодействия терроризму.

В январе Сыромолотов заявлял, что США "сожгли мосты" для диалога с Россией по кибербезопасности. По его словам, "диалог ради диалога" не интересует Россию. Как отметил дипломат, говорить о каких-либо переговорах по теме кибербезопасности можно будет только после того, как Запад "протрезвеет от русофобского угара".