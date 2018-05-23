В Госдуму внесут законопроект о переносе Единого дня голосования

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Законопроект о переносе Единого дня голосования внесут в Госдуму депутаты фракции "Справедливая Россия" в ближайшие дни. Планируется, что Единый день голосования будет во второе воскресенье октября.

Как пояснил первый зампред комитета нижней палаты по госстроительству и законодательству, заместитель руководителя фракции Михаил Емельянов, голосование в сентябре фракция считает неудачным. Это связано с тем, что агитация приходится на августа, когда людей почти нет, поскольку они в отпуске или на даче. Емельянов отметил, что агитация в сентябре была бы эффективнее, передает RT.

Сейчас Единый день голосования приходится на второе воскресенье сентября. Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова предложила перенести его на конец сентября. По ее мнению, сентябрь – самое неудачное время. Памфилова добавила, что в Центральной избирательной комиссии неоднократно обсуждали этот вопрос.