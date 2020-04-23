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Политика

11:22

Иран проигнорирует угрозы Трампа стрелять по катерам – эксперт

политика за рубежом

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Заведующая отделом политологии журнала РАН "Восток" Каринэ Геворгян полагает, что иранские власти не будут реагировать на поручение Дональда Трампа уничтожать иранские катера, создающие препятствия американским судам, сообщает ИА "НСН".

"И, если честно, я не понимаю, почему сейчас Трамп в принципе зацепился за иранскую тему. Ну плавают там суда США, но и иранские катера там всегда плавали", – заявила эксперт.

Геворгян пояснила, что иранские катера фланируют в Ормузском проливе. Помимо всего прочего, именно Иран и Оман отвечают за проводку судов через Ормузский пролив.

Ранее президент США заявил, что дал распоряжение ВМС уничтожать иранские военные катера, которые преследуют американские суда в море.

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