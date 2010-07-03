Назарбаев готовился к решению о сложении полномочий президента три года

Нурсултан Назарбаев начал подготовку к решению о сложении полномочий главы государства три года назад. Об этом первый президент Казахстана заявил на внеочередном съезде партии.
Он подчеркнул, что действительно принял осознанное решение.
"Такие решения не принимаются ни за один день, ни за один месяц. Я готовился к этому решению несколько лет. Секрет если открыть – более чем три года", – цитирует Назарбаева ТАСС.
Ранее Назарбаев предложил выдвинуть Касым-Жомарта Токаева на выборы главы Казахстана от партии Nur Otan. Токаев в свою очередь согласился баллотироваться. Досрочные выборы главы государства пройдут 9 июня.
Первый президент страны Нурсултан Назарбаев 19 марта в специальном телеобращении к нации объявил, что уходит в отставку. Несмотря на сложение полномочий, Назарбаев сохранил за собой титул "лидера нации", возглавил Совет безопасности Казахстана, вошел в состав Конституционного совета и остался во главе правящей партии "Нур Отан".
Назарбаев возглавлял Казахстан с 1990 года, в 2015 году его переизбрали на пятый срок. В этом году ему исполнится 79 лет. В 2007 году парламент предоставил ему право баллотироваться на пост президента неограниченное количество раз.
20 марта депутаты сената парламента Казахстана избрали спикером старшую дочь первого президента страны Даригу Назарбаеву. В этот же день депутаты приняли во втором, окончательном чтении поправки в Конституцию страны о переименовании Астаны в Нур-Султан.
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