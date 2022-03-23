ГП РФ приняла решение выйти из Международной ассоциации прокуроров

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Генпрокуратура России приняла решение выйти из Международной ассоциации прокуроров, сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что соответствующее письмо генеральный прокурор РФ Игорь Краснов направил генсекретарю Международной ассоциации прокуроров Хану Мораалу.

"Ассоциация на протяжении восьми лет проявляла равнодушие и бездействие в связи с массовыми преступлениями против человечности, совершаемыми властями Украины в отношении мирного населения Донбасса... При таких обстоятельствах, в условиях применения руководством Ассоциации и рядом сенаторов МАП двойных стандартов к оценке юридических фактов, несоблюдения принципа беспристрастности и неполитизированности прокурорской профессии, разрушения формировавшегося десятилетиями нашего конструктивного сотрудничества, Генеральная прокуратура Российской Федерации не имеет морального права далее сохранять членство в МАП", – говорится в письме.

Краснов выразил мнение, что без участия России в Ассоциации есть риски превращения ее "из глобальной правовой структуры в региональную политическую". При этом он подчеркнул, что полная ответственность за возможные последствия ложится исключительно на ее руководство.

Ранее сообщалось, что Россия перестала быть членом Совета Европы с 16 марта. Решение об исключении РФ из Совета Европы приняли в комитете министров организации на внеочередном заседании.

10 марта российский МИД опубликовал заявление, в котором сообщил, что Россия больше не будет принимать участия в Совете Европы. В ведомстве подчеркнули, что это связано с тем, что Евросоюз и НАТО разрушают данную организацию и усугубляют гуманитарно-правовую ситуацию в Европе, превращая Совет в площадку для самолюбования.

Ситуация в отношениях между Россией и западными странами усугубилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

