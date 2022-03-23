Хиллари Клинтон заразилась коронавирусом

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Экс-госсекретарь и бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон сообщила, что получила положительный результат теста на COVID-19. Об этом она написала в Twitter.

Она добавила, что испытывает легкие простудные синдромы, но чувствует себя хорошо.

По ее словам, Билл Клинтон также сдал тест на коронавирус, однако его результат был отрицательным.

В начале февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что заразился коронавирусом. Он подчеркнул, что болезнь протекает в легкой форме.