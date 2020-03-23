Посольство РФ в Черногории взяло на контроль ситуацию с задержанием россиянки

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Посольство России в Черногории взяло на контроль ситуацию с задержанием россиянки за пост в Facebook, передает ТАСС.

Представитель посольства заявил, что факт произошедшего в Тивате подтвердили. Москвичку 1985 года рождения отправили на карантин, принимается решение о дальнейшей мере пресечения. Посольство России в Черногории взяло ситуацию на контроль.

Ранее Управление полиции сообщило о задержании россиянки, которая в своем аккаунте опубликовала информацию о том, что количество заразившихся коронавирусом и умерших от него в Черногории превышает числа официальной статистики. Она также утверждала, что страну ожидает сценарий эпидемии хуже итальянского.

Кроме того, россиянка писала, что обслуживающий персонал отеля "Авала" заражен коронавирусом и госпитализирован. Правоохранители задержали ее. В ближайшее время россиянка предстанет перед прокурором в Которе.

Согласно официальным данным Института общественного здоровья Черногории, в стране зафиксирован один летальный исход и 22 случая заражения COVID-19. Под санитарным наблюдением находятся более 5,5 тысячи человек.

В России за сутки зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших увеличилось до 438 человек. В Москве зафиксировано 262 случая. 72 тысячи человек в стране остаются под наблюдением.

По всему миру заразилось более 300 тысяч человек. В ВОЗ обратили внимание, что пандемия коронавируса ускоряется.

Гендиректор организации указал на дефицит медицинских защитных средств и призвал к "политической координации на глобальном уровне". Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что необходимо немедленное и полное прекращение огня во всех частях планеты.