Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

20:05

Посольство РФ в Черногории взяло на контроль ситуацию с задержанием россиянки

политика общество

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Посольство России в Черногории взяло на контроль ситуацию с задержанием россиянки за пост в Facebook, передает ТАСС.

Представитель посольства заявил, что факт произошедшего в Тивате подтвердили. Москвичку 1985 года рождения отправили на карантин, принимается решение о дальнейшей мере пресечения. Посольство России в Черногории взяло ситуацию на контроль.

Ранее Управление полиции сообщило о задержании россиянки, которая в своем аккаунте опубликовала информацию о том, что количество заразившихся коронавирусом и умерших от него в Черногории превышает числа официальной статистики. Она также утверждала, что страну ожидает сценарий эпидемии хуже итальянского.

Кроме того, россиянка писала, что обслуживающий персонал отеля "Авала" заражен коронавирусом и госпитализирован. Правоохранители задержали ее. В ближайшее время россиянка предстанет перед прокурором в Которе.

Согласно официальным данным Института общественного здоровья Черногории, в стране зафиксирован один летальный исход и 22 случая заражения COVID-19. Под санитарным наблюдением находятся более 5,5 тысячи человек.

В России за сутки зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших увеличилось до 438 человек. В Москве зафиксировано 262 случая. 72 тысячи человек в стране остаются под наблюдением.

По всему миру заразилось более 300 тысяч человек. В ВОЗ обратили внимание, что пандемия коронавируса ускоряется.

Гендиректор организации указал на дефицит медицинских защитных средств и призвал к "политической координации на глобальном уровне". Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что необходимо немедленное и полное прекращение огня во всех частях планеты.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика