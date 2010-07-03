Трамп отказался от введения новых санкций против КНДР

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Президент США Дональд Трамп отказался вводить новые санкции против КНДР, а не отменил действие прежних ограничений. Об этом сообщил журналист газеты The Washingtop Post Джон Хатсон в Twitter.

Накануне американский лидер сказал о решении отменить дополнительные санкции минфина США против Северной Кореи. При этом ведомство не делало каких-либо заявлений относительно ограничительных мер против КНДР. Пресс-секретарь главы государства Сара Сандерс также не смогла объяснить, какие санкции имел в виду глава государства, что вызвало путаницу, уточняет ТАСС.

"Источники говорят, что Трамп не отменил санкции в отношении КНДР, озвученные в четверг, вместо этого он отказался от будущего раунда необъявленных крупномасштабных санкций, которые ожидались на следующей неделе", – указал Хатсон.

Президент США и лидер КНДР провели переговоры 27 февраля в Ханое. Встреча длилась 2,5 часа, стороны обсудили различные пути по продвижению денуклеаризации Корейского полуострова.

Позднее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что лидеры стран провели "конструктивную" встречу, однако не сумели достичь итогового соглашения.

На фоне неудачных переговоров в СМИ появилась информация о скором визите Ким Чен Ына в Россию. Якобы лидер КНДР "хочет похвастаться" тесными связями с Москвой. В Кремле отказались комментировать данную информацию.