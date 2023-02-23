В ЛНР заявили, что ВСУ усиливают оборону на краснолиманском и купянском направлениях

Фото: Минобороны РФ

Подразделения ВСУ усиливают запасные позиции на краснолиманском и купянском направлениях. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он утверждает, что усиление данных позиций было зафиксировано разведкой ВС РФ.

"Вторая и третья линия обороны противника на этих направлениях усилена противотанковыми огневыми средствами, ПЗРК (переносной зенитный ракетный комплекс – прим. ред.), а также личным составом", – приводит его слова ТАСС.

Ранее Марочко сообщал, что российские войска отразили контратаку украинских подразделений на краснолиманском направлении. По его словам, ВСУ попытались создать так называемый огневой мешок силами одной батальонно-тактической группы, однако бойцы ВС РФ пресекли эти попытки.

До этого официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что на купянском направлении были нанесены удары по позициям противника в районе Новоселовского и Масютовки. В результате ударов были уничтожены свыше 40 военнослужащих ВСУ и два пикапа.

ВС РФ поразили подразделения ВСУ в районе Купянска

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