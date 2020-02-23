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Политика

15:47

Трамп поздравил Сандерса с успехом на собраниях демократов в Неваде

политика за рубежом

Фото: ТАСС/Eric Gay/AP

Дональд Трамп поздравил 78-летнего сенатора Берни Сандерса с успехом на собраниях активистов Демократической партии в штате Невада. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Поздравляю, Берни, и не позволяй им (Джозефу Байдену и Питу Буттиджичу – Прим. ред.) отобрать у тебя победу!" – отметил Трамп.

По данным The New York Times, Сандерс с большим отрывом лидирует на собраниях активистов в штате Невада. Он получил 46,6% голосов партийных активистов. На втором месте – Джозеф Байден (19,2%).

Главой Белого дома может стать любой американец старше 35 лет, который проживает в США не менее 14 лет. Но фактически шансы есть только у кандидатов от двух крупнейших партий. Чтобы выбрать лучшего претендента, демократы и республиканцы проводят праймериз или так называемые первичные выборы.

Следующим этапом гонки станут праймериз демократов в штате Южная Каролина 29 февраля, а затем наступит "супервторник" 3 марта, когда выборы делегатов состоятся в 14 штатах и одной заморской территории США – Американском Самоа.

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